Уровень воды в Оби поднялся на 4 см за сутки - до 910 см

Уровень воды в реке Обь поднялся на 4 см за сутки и достиг 910 см. Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 30 мая, уровень воды в реке Оби составляет 910 сантиметров (плюс 4 сантиметра за минувшие сутки)», - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Обь в городе может на 40 сантиметров превысить критический. Пик половодья прогнозируют в июне. Возможный уровень в границах Нижневартовска может составить 890-980 сантиментов.