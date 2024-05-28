Пьяный житель Нижневартовска зарезал соседа после замечания о шуме

В одном из домов по улице Чапаева в Нижневартовске пьяный мужчина расправился со своим соседом. Причина убийства − замечание на громкие беседы на лестничной площадке. Сейчас 36-летнего обвиняемого заключили под стражу, рассказали «Вестнику» в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В ходе конфликта находившийся в состоянии опьянения обвиняемый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте преступления», – сообщили в ведомстве.

Ранее в Нижневартовске задержали подозреваемого в убийстве врача детской окружной больницы.