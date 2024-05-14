Житель Нижневартовска заплатит штраф за перевозку алычи из Баку

В багаже жителя Нижневартовска обнаружили 14 килограммов алычи из Баку и заставили его оплатить штраф в размере 1 000 рублей. Мужчина перевозил плодовое растение без необходимых документов, рассказали в Тюменской таможне.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз подкарантинной продукции для личного пользования гражданами, пребывающими из Республики Азербайджан и Таджикистан, без соответствующих разрешительных документов не допускается. По результатам фитосанитарного контроля принято решение о запрете ввоза данного продукта на территорию России», − пояснила начальник таможенного поста Аэропорт Нижневартовск Татьяна Сергиенко.

Алыча была изъята на месте, а позже уничтожена сотрудниками Россельхознадзора.