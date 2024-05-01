Традиционная акция «Ласковый май - собаку забирай» стартовала в Нижневартовске

В Нижневартовске началась традиционная ежегодная акция в защиту животных «Ласковый май - собаку забирай», сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках акции запланированы мероприятия с целью формирования у вартовчан заинтересованного и бережного отношения к животным: содействие в поиске новых владельцев для бездомных собак и кошек и сбор корма. Также проводится стерилизация, вакцинация против бешенства и чипирование собак (необходимо уточнять в ветслужбе). В школах традиционно организуют «Уроки добра».

Акцию проводит ветслужба Югры совместно с окружным департаментом общественных, внешних связей и молодежи и региональным Центром гражданских и социальных инициатив.