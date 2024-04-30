Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании убийства в Нижневартовске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об убийстве в Нижневартовске. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2024 года между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого фигурант нанес мужчине несколько ударов ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, последний скончался от полученных ранений», - сказано в сообщении.

Доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении подростка Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину.