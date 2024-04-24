Вартовчанка с вымышленными детьми получила от государства свыше миллиона рублей

В Нижневартовске осудят местную жительницу, которая под предлогом вымышленных детей получила от государства свыше миллиона рублей. Она обвиняется по статье о мошенничестве в крупном размере при получении выплат, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В период с 2021 г. по 2023 г. обвиняемая обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о получении пособий, приложив к нему копии заведомо подложных свидетельств о рождении у нее четверых детей», - сказано в сообщении пресс-службы.

На основании этого заявления женщине выплатили единовременное пособие при рождении двух и более детей и ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет. Всего вартовчанка получила свыше 1,2 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Деньги она потратила на свои нужды.

Уточняется, что в ходе следствия обвиняемая возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Нижневартовский горсуд.