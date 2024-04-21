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В Нижневартовске засор из тряпок едва не привел к коммунальной аварии

В Нижневартовске из канализации достали 10 кг тряпок и салфеток

В Нижневартовске засор из тряпок едва не привел к коммунальной аварии
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске рабочие обнаружили в канализационном коллекторе свыше 10 кг тряпок и влажных салфеток. Засор мог привести к крупной коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Дежурная бригада НКС извлекла из канализационного коллектора свыше 10 кг тряпок и влажных салфеток, которые стали причиной непроходимости стоков в районе дома по адресу Нефтяников 5А. Засор обнаружили при ежедневном осмотре сетей и все обошлось двумя часами работы бригады. А могло стать коммунальной аварией», - сказано в сообщении.

По словам сотрудников аварийных бригад, тканевые пробки – наиболее частая причина образования засоров. Но не единственная. Непроходимость в трубе также создают целлофан, средства гигиены, наполнители для животных и даже ватные палочки.

«80% работ дежурной службы НКС уходит именно на устранение засоров», - подчеркнули в пресс-службе мэрии. ⁣


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Сегодня в 15:47, просмотров: 131, комментариев: 0
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