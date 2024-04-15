В Нижневартовске возбудили уголовное дело после падения девочки из окна дома

В Нижневартовске возбудили уголовное дело после падения 15-летней девочки из окна. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишут региональные СМИ.

Трагический инцидент произошел накануне, 14 апреля, на Рябиновом бульваре, 9. Девочка была с компанией друзей, они фотографировались, пишет 86.ru. В какой-то момент школьница сорвалась и упала на козырек подъезда. Она погибла на месте происшествия.

По данным «Вестника», девочка воспитывалась в неполной семье вместе с братом. Отец детей умер. «По факту возбуждено уголовное дело. Девочка 2009 года рождения, росла в неполной семье», – сообщил собеседник издания.

Официальной информации от СК пока нет.