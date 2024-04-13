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​Югорский студент разработал мобильное приложение для слабовидящих

Аспирант из Нижневартовска разработал мобильное приложение для слабовидящих

​Югорский студент разработал мобильное приложение для слабовидящих
Фото: ru.freepik.com

Аспирант Нижневартовского государственного университета Вячеслав Туманов разработал мобильное приложение, которое помогает слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, находить повседневные бытовые объекты и предметы.

О подобной разработке молодой человек задумался после того, как познакомился с девушкой с полной потерей зрения. Она рассказала и показала ему, как тяжело незрячим людям находить новые объекты в незнакомых пространствах, например в отелях или кафе.

Вячеслав решил создать для них инструмент, помогающий в повседневной жизни. По словам молодого человека, аналоги существуют, но у тех, что он изучил, есть недостаток – они не указывают позицию объекта.

«Объект в данных программах просто обводился рамкой. Как дальше быть слабовидящему – непонятно. В моей разработке учтены эти моменты. Программа найдет объект и укажет его местоположение, которое может быть озвучено средствами телефона», - рассказал аспирант пресс-службе администрации Нижневартовска.

После завершения всех тестов и получения обратной связи Вячеслав планирует зарегистрировать свою разработку как полноценный продукт.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 93, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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