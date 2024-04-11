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​Вартовчанке, угрожавшей взорвать дом, вынесли приговор

Суд вынес приговор вартовчанке, угрожавшей взорвать жилой дом

​Вартовчанке, угрожавшей взорвать дом, вынесли приговор
Фото: pixabay

Нижневартовский городской суд вынес приговор 40-летней местной жительнице за угрозу взорвать жилой дом. Женщину приговорили к одному году ограничения свободы, сообщает пресс-служба администрации города.

«Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер ЕДДС, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.

Суд признал вартовчанку виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Помимо наказания в виде ограничения свободы ей предстоит возместить материальный ущерб, причиненный УМВД России по Нижневартовску.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 62, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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