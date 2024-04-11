В Нижневартовске задержала иностранку, которая незаконно вернулась в РФ

Сотрудники миграционного отдела выявили факт незаконного пересечения границы РФ. Они задержали 41-летнюю иностранку, которая, как оказалось, ранее нелегально проживала в Нижневартовске, сообщает УМВД России по ХМАО.

«Во время проверки документов 41-летней гражданки иностранного государства установлено, что ранее Нижневартовский городской суд привлек ее к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — указали в сообщении.

Вернувшись на родину, женщина сменила паспортные данные, а после вновь въехала в Россию. Факт смены биографических данных выявили при проведении процедуры дактилоскопирования.

«В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение границы Российской Федерации», — добавили в сообщении.

Материалы дела направили в Федеральную службу безопасности для рассмотрения и принятия процессуального решения.