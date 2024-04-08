В Нижневартовской больнице ребенок выпал из сломанной люльки

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин потребовал проверить больницу в Нижневартовске из-за падения младенца из люльки. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки, сообщает СК РФ.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено об обстоятельствах происшествия с ребенком в Нижневартовске. Следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По словам мамы, малыш выпал, когда она ненадолго вышла из палаты. У люльки был сломан фиксатор: ребенок упал вниз головой, получил перелом ключицы со смещением и гематому, добавили 86.ru.