В ДТП в Нижневартовске получил травмы несовершеннолетний пассажир

В минувшую субботу, 6 апреля, на улице Ленина в Нижневартовске произошла авария с пострадавшим 11-летним ребенком. Несовершеннолетний пассажир находился в автомобиле, который врезался в опору освещения.

«Около 11:45 на улице Ленина в городе Нижневартовск, 46-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры освещения. После чего Nissan откинуло на стоящий автомобиль «Chevrolet». В результате ДТП виновник автоаварии и его 11-летний пассажир получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.