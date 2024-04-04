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Вартовчанка и ее дети перевели мошенникам почти 4 млн рублей

Семья из Нижневартовска набрала кредитов и отдала деньги мошенникам

Вартовчанка и ее дети перевели мошенникам почти 4 млн рублей
Фото: pixabay

В полиции Нижневартовска возбудили уголовное дело о мошенничестве. От действий аферистов пострадали 56-летняя местная жительница и ее взрослые дети, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Вартовчанка нашла в интернете рекламу компании, предлагающей инвестиционные услуги. Она оставила контакты, и с ней связался мужчина, который представился сотрудником фирмы.

«Под предлогом начала торгов аферист убедил югорчанку перевести на инвестиционный счет 150 000 рублей, затем еще 195 000 тысяч. Женщина была на связи с аферистами около месяца. Когда она решила вывести денежные средства, которые якобы заработала, ей сообщили, что необходимо оплатить комиссию и страховку», - рассказали в пресс-службе полиции.

Деньги у женщины закончились, и она обратилась за помощью к детям. Сын и дочь решили, что заработанная на бирже сумма вернется матери, и оформили на себя кредиты на сумму более 3 млн рублей. Все деньги они перевели на счет аферистов. На связь с семьей больше никто не вышел. Личный кабинет биржевой платформы оказался заблокированным.

Общий ущерб от преступных посягательств составил порядка 4 млн рублей.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 138, комментариев: 0
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