Нижневартовские медики проведут семинар для родителей детей с расстройствами аутистического спектра

Нижневартовская психоневрологическая больница стала участником Всероссийской недели распространения информации об аутизме и площадкой VIII Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается ежегодно 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«В рамках фестиваля мы проведем семинар-практикум для родителей «Современные подходы к коррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями»», - рассказала медицинский психолог больницы Елена Путинцева.

Она подчеркнула, что задача медиков - обратить внимание общественности на необходимость содействовать повышению качества жизни людей, страдающих аутизмом.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Родителям расскажут о современных подходах в коррекции детей с расстройствами аутического спектра. Также участники семинара обсудят вопросы снижения эмоционального напряжения в семье, где воспитывают детей с такими нарушениями. Видео семинара опубликуют в аккаунтах больницы в соцсетях.

Всероссийская неделя распространения информации об аутизме стартует 31 марта.