Нижневартовские врачи боролись за жизнь пациента, отравившегося угарным газом в гараже

В Нижневартовске 40-летний мужчина отравился угарным газом в гараже. Из-за недостатка сил он не смог выйти из гаража, но успел позвонить друзьям и попросить помощи. Мужчину доставили во второе приемное отделение БУ «Нижневартовской окружной клинической больницы», сообщает региональный Депздрав.

«У пациента наблюдалось угнетение сознания, нарушение сердечного ритма, аспирационная пневмония. В течение первых двух суток развилась полиорганная недостаточность — тяжелейшее нарушение деятельности нескольких органов. Чаще всего к ее развитию приводят перенесенная остановка сердца, тяжелые травмы и отравления, сепсис, ну или затяжная глобальная гипоксия, как в данном случае», – рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Яков Патюков.

Вероятность летального исхода составляла 90%. Около месяца мужчина находился на ИВЛ под наблюдением анестезиологов-реаниматологов, пульмонологов, получал заместительную почечную терапию.

Спустя три недели пациент пришел в сознание. Врачам удалось стабилизировать его артериальное давление. К концу четвертой недели специалисты отключили мужчину от искусственной вентиляции легких и его самостоятельное дыхание стало адекватным.

После улучшения состояния вартовчанина перевели в эндокринологическое отделение, где он получал комплексную терапию, восстанавливал функцию почек и учился заново ходить. Мужчина 47 дней провел в клинической больнице и сейчас выписан домой.