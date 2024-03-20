Два человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

Накануне вечером, 19 марта, в Нижневартовске произошла авария с двумя пострадавшими. Виновником ДТП стал 41-летний водитель «Газ», который не уступил дорогу при повороте налево, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 18:40 в городе Нижневартовск, 41-летний водитель «Газ», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» во двор, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «Infiniti», под управлением 43-летнего водителя, уходя от столкновения последнее авто поменяло направление движения и столкнулось с «Ваз», − говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Ваз и его пассажир получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали пятеро человек.