Бизнесмена из ХМАО оштрафовали за продажу табака для кальянов без маркировки

В Нижневартовске суд оштрафовал предпринимателя за продажу табака для кальянов без маркировки. Нарушения обнаружили специалисты окружного управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Специалисты отдела защиты прав потребителей Управления установили, что в нарушение требований закона о том, что каждая упаковка табачных изделий должна быть маркирована средствами идентификации путем нанесения двухмерного штрихового кода, предприниматель реализовывал не промаркированный табак для кальяна», - сказано в сообщении.

Санврачи составили административный протокол и направили его в мировой суд Нижневартовска. Судья признал бизнесмена виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Табак для кальяна конфисковали.

Ранее у сургутского предпринимателя конфисковали сигареты на 10 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей.