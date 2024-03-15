Глава Следственного комитета РФ обратил внимание на избиение детей мигрантами в школе Югры

В одной из школ Нижневартовска дети мигрантов избивают школьников, снимая это на видео. Инцидент проверит Следственный комитет РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в одной из школ города Нижневартовска дети, предположительно, мигрантов избивают других детей и снимают это на видео. При этом, по данным социальных сетей, администрацией школы мер не принимается. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре с целью установления всех обстоятельств проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий.