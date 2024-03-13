Полиция Нижневартовска ищет хозяина для вышедшей на пенсию служебной собаки

Полиция Нижневартовска ищет хозяина для служебной собаки. Бельгийская овчарка по кличке Мали Флайт Халва отслужила положенное количество лет и теперь готова уйти на пенсию.

Собака обучена всем необходимым командам, отмечают в полиции. Также у нее есть прививочный сертификат.

⁣ «Новый хозяин должен обладать опытом общения с крупными собаками, иметь сильный характер. В семье не должно быть других животных, а также детей. Халва не пригодна для жизни на цепи – ей нужна свобода и командная дружба с хозяином», - пояснила начальник Центра кинологической службы УМВД России по Нижневартовску Оксана Криклина.

Полицейские проведут беседу с новым хозяином, а также проверят условия, в которых будет содержаться собака. Главное для кинологов, чтобы овчарка попала в хорошие руки.

Оставить заявку можно по тел. 49- 72 – 66.