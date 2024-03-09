«Лыжня для всех» в Нижневартовске завершится концертом

В Нижневартовске 9 и 10 марта проходят мероприятия, посвященные Дню города и проводам зимы. В 10 часов утра сегодня на Комсомольском озере стартовали лыжные гонки на Кубок главы города «Лыжня для всех». В 13 часов начнется концерт, сообщает телеграм-канал администрации.

«Для удобства вартовчан организаторы приняли решение 9 марта провести концертную программу, посвященную Дню города, на территории Комсомольского озера», - сказано в сообщении.

В 14 часов в воскресенье, 10 марта, на площади Нефтяников пройдут «Проводы зимы».