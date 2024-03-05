Врач из Нижневартовска показал предметы, поглощенные детьми

Нижневартовский врач-эндоскопист показал целую коллекцию предметов, которые он достал из желудков детей. В числе проглоченных предметов монеты, скрепки, батарейки, пуговицы, мелкие детали игрушек и многое другое. Об этом сообщил «Мегаполис» в телеграм-канале.

«Все дети познают этот мир через глаза, через руки и через рот. Маленькие дети всё начинают тащить в рот. Это опасная вещь», — сообщил корреспонденту «Мегаполиса» Вадим Шарапов.

По словам врача, детишки с проглоченным предметом поступают в больницу с периодичностью раз в две недели.