В ХМАО полицейские установили незаконное нахождение мигранта в России

В Нижневартовске полицейские поймали мигранта, который незаконно пересек территорию России. Для этого он поменял имя и фамилию, а также страну проживания.

«Установлено, что житель ближнего зарубежья 1979 года рождения, которому на основании вынесенного судом постановления об административном выдворении запрещен въезд на территорию Российской Федерации с 2013 по 2019 год, с целью скрыть свои установочные данные для осуществления повторного въезда на территорию России, изменил свои фамилию и имя, а также страну происхождения, после чего незаконно пересек государственную границу», — указали в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску.

Нарушителю предусмотрена статья 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Сейчас материалы дела направили в РУ ФСБ по Курганской и Тюменской областям для рассмотрения и принятия решения.