Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с сужением верхней брыжеечной артерии

Накануне в приемное отделение окружной клинической больницы Нижневартовска поступила женщина с болями во всех отделах живота и за грудиной, а также с высоким артериальным давлением. Врачи обнаружили на КТ у вартовчанки сужение верхней брыжеечной артерии, которая снабжала кишечник кровью, сообщил департамент здравоохранения Югры.

«Усугублялась ситуация и тем, что у пациентки наблюдался выраженный кальциноз, когда соли кальция откладываются на стенках сосудов. Поэтому было решено оценить варианты и возможности развития событий в рентген операционной. Через прокол в бедренной артерии в аорту мы ввели диагностический катетер и установили его в устье верхней брыжеечной артерии, затем ввели контрастное вещество и под рентген-контролем выявили критический стеноз. Далее в устье брыжеечной артерии врачи установили рентгенхирургический катетер, через который провели проводник и балонный катетер. После расширения необходимого участка в месте стеноза был установлен металлический стент», — рассказал врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Уйгунжон Жахонгиров.

Врачи спасли пациентку от редкого заболевания, которое встречается лишь у двух-четырех процентах людей и характеризуется высокой смертностью. Сейчас пациент выписан домой и чувствует себя хорошо.