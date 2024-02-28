Полиция начала проверку после отравления школьников алкоголем в Нижневартовске

В Нижневартовске 15-летние подростки отравились алкоголем. Полицейские проводят проверку, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«15-летние подростки употребили спиртосодержащую продукцию. После чего почувствовали себя плохо и обратились к маме одного из них. Приехав домой, родительница вызвала бригаду скорой медицинской помощи», - сказано в сообщении.

В полиции установили, что алкоголь в сетевом магазине города купил брат одного из пострадавших подростков. Полицейские изъяли спиртосодержащую продукцию из магазина и направили для проведения акцизной и пищевой экспертизы.

В отношении продавца составили административный протокол. Законных представителей школьников также привлекут к административной ответственности.