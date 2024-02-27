В Нижневартовске юный водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Нижневартовске накануне, 26 февраля, произошло ДТП с пострадавшими. Аварию спровоцировал 18-летний водитель «ВАЗа», у которого нет прав, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

ДТП случилось в вечернее время на ул. Нефтяников. Предварительно установлено, что юный водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet, который двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП оба водителя, а также 3 пассажира ВАЗа получили травмы. Впоследствии установлено, что водитель ВАЗа не имеет права на управление транспортными средствами», - отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили, что для водителей, управляющих автотранспортом без прав, предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.