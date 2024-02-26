На жителя Нижневартовска завели шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Нижневартовска стал фигурантом шести уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов. Нарушения миграционного законодательства выявил участковый уполномоченный, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«В декабре прошлого года 32-летний житель города, являясь собственником квартиры, незаконно прописал 6 граждан ближнего зарубежья. С момента регистрации граждане по адресу прописки фактически не проживали», - сказано в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Для него избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.