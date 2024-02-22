Полиция Югры накажет вартовчанку за продажу спиртного напитка подростку

В Нижневартовске накажут 67-летнюю пенсионерку за продажу алкоголя 16-летнему подростку. Женщина уже была судима за аналогичное нарушение. Тогда суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. В этот раз она вновь продала алкоголь подростку, не спросив паспорт, сообщает пресс-служба полиции Югры.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выявили незаконную продажу алкогольной продукции подростку. Установлено, что жительница Нефтеюганска, работая продавцом в одном из магазинов города, в вечернее время продала несовершеннолетнему бутылку пива», - говорится в сообщении.

Сейчас пенсионерке грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.