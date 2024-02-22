Причиной аварии в Нижневартовске стало несоблюдение дистанции 64-летним водителем «Chevrolet»

Накануне, 21 февраля, в Нижневартовске произошла автоаварии с пострадавшей 36-летней женщиной. Виновником ДТП стал 64-летний водитель «Chevrolet», которые не выдержал безопасную дистанцию на дороге, сообщает Госавтоинспекция.

«Около 16:20 на улице Ленина в городе Нижневартовск, 64-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Toyota». В результате автоаварии 36-летняя пассажирка Toyota получила травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, двое − получили травмы.