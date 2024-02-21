Жители Нижневартовска пожаловались на конфискацию их колясок и велосипедов из подъезда

В Нижневартовске управляющая компания «Диалог» конфисковала из подъезда дома 15А на улице Дзержинского коляски и велосипеды. Вещи жителей изъяли из-за нарушения техники безопасности, сообщает telegram-канал «Муксун ФМ».

«При эксплуатации эвакуационных путей не допускается размещение на них мебели, за исключением сидячих мест ожидания, а также предметов. Допускается только размещение технологического, выставочного и другого оборудования», — указано в объявлении на подъезде дома.

Вернуть вещи жильцы дома могут только при предоставлении документов — товарного чека и паспорта. При повторении ситуации, жителям дома грозит административный штраф в 50 000 рублей.