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​Вартовчанин, который удерживал ребенка в квартире, предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело вартовчанина, который удерживал ребенка в квартире и стрелял из ружья

​Вартовчанин, который удерживал ребенка в квартире, предстанет перед судом
Фото: pixabay

В ХМАО перед судом предстанет 45-летний житель Нижневартовска, который удерживал маленького ребенка в квартире и стрелял из ружья. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений: незаконном лишении свободы, угрозе убийством, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, хулиганстве, заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 марта 2023 года. Пьяный мужчина в течение нескольких часов незаконно удерживал в квартире малолетнего сына. При этом он угрожал убийством и применением физического насилия в отношении ребенка.

В дальнейшем обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья по входной двери квартиры, за которой находились сотрудники полиции, а также несколько раз выстрелил в окна соседних жилых домов.

«Кроме того, он сообщил сотрудникам правоохранительных органов заведомо ложные сведения о заложенных взрывных устройствах в квартире и подвале многоквартирного дома», - напомнили в пресс-службе прокуратуры.

После переговоров с полицией мужчина добровольно освободил удерживаемого в квартире ребенка.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 41, комментариев: 0
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