Волейбольный клуб «Югра-Самотлор» сыграет с красноярским «Енисеем»

Волейбольный клуб «Югра-Самотлор» сразится с красноярским «Енисеем». Домашний поединок открытого чемпионата России среди клубов суперлиги пройдет завтра, 18 февраля, в Нижневартовске, сообщает телеграм-канал администрации города.

«⁣В феврале команды провели по четыре матча. «Енисей» одержал три победы, «Югра-Самотлор» - две. В предыдущем туре нижневартовцы ярко сыграли в Уфе, где сломили сопротивление «Урала», теперь постараются порадовать своих болельщиков в родном городе», - сказано в сообщении.

Игра пройдет в спорткомплексе «Самотлор». Начало - в 19 часов.

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