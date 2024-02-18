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Югорские волейболисты сразятся со спортсменами из Красноярска

Волейбольный клуб «Югра-Самотлор» сыграет с красноярским «Енисеем»

Югорские волейболисты сразятся со спортсменами из Красноярска
Фото: ru.freepik.com

Волейбольный клуб «Югра-Самотлор» сразится с красноярским «Енисеем». Домашний поединок открытого чемпионата России среди клубов суперлиги пройдет завтра, 18 февраля, в Нижневартовске, сообщает телеграм-канал администрации города.

«⁣В феврале команды провели по четыре матча. «Енисей» одержал три победы, «Югра-Самотлор» - две. В предыдущем туре нижневартовцы ярко сыграли в Уфе, где сломили сопротивление «Урала», теперь постараются порадовать своих болельщиков в родном городе», - сказано в сообщении.

Игра пройдет в спорткомплексе «Самотлор». Начало - в 19 часов.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 71, комментариев: 0
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