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​Из Нижневартовска полетят самолеты в Турцию

Azur Air вводит прямой рейс из Нижневартовска в Анталью

​Из Нижневартовска полетят самолеты в Турцию
Фото: ru.freepik.com

С 3 мая из Нижневартовска полетят самолеты в Турцию. Прямые рейсы в Анталью будут выполняться три раза в месяц до 18 октября. Полеты будет выполнять крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air

«С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», - сообщил URA.RU представитель аэропорта.

Пассажиров будут перевозить на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 126, комментариев: 0
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