Azur Air вводит прямой рейс из Нижневартовска в Анталью

С 3 мая из Нижневартовска полетят самолеты в Турцию. Прямые рейсы в Анталью будут выполняться три раза в месяц до 18 октября. Полеты будет выполнять крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air

«С 3 мая из Нижневартовска в Анталью начнет летать компания Azur Air. Самолеты будут курсировать три раза в месяц до 18 октября 2024 года», - сообщил URA.RU представитель аэропорта.

Пассажиров будут перевозить на самолетах «Боинг», которые вмещают до 235 человек. Рейсы запланированы на 3, 14 и 24 мая, 4, 14 и 25 июня, 5, 16 и 26 июля, 6, 16 и 27 августа, 6, 17 и 27 сентября, 8 и 18 октября.