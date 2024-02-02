16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,2299   EUR  97,4009  

Новости

Больше новостей
За последние несколько месяцев вы стали употреблять алкоголь...
Комментировать
0
Оцените качество уборки снега в Сургуте в январе
Комментировать
0
Больше опросов

​В Нижневартовске врачи использовали лоскут слизистой щеки ребенка для операции

Врачи детской больницы Нижневартовска провели параллельно две операции ребенку

​В Нижневартовске врачи использовали лоскут слизистой щеки ребенка для операции
Фото: Депздрав Югры

К урологам и челюстно-лицевые хирургам БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» попал юный пациент из Челябинска. Ему диагностировали врожденный порок наружных половых органов, который требовал пластических реконструктивных операций. Мама мальчика решила обратиться к нижневартовским врачам после череды неудачных врачебных вмешательств в родном городе.

«Для очередного этапа реконструктивной хирургической пластики была привлечена бригада челюстно-лицевых хирургов детской больницы. В итоге врачи провели параллельно две операции: потребовалось взять лоскут слизистой щеки и перенести его в область будущей уретры», − рассказали в пресс-службе Депздрава Югры.

Мама мальчика готова приехать еще раз в Нижневартовск, чтобы доверить врачам следующий этап операции − формирование уретры. Между тем юный пациент привык к больницам. Это была его пятая операция.

«Мне очень нравится медперсонал, врачи. Я им доверяю, поэтому и приехала издалека. Врачи в нашем городе после неудачных операций развели руками на наш случай. Про детскую больницу в Нижневартовске услышала, по слухам. Ехали конкретно к Николаю Обухову, он наш земляк. Впереди еще операция, дай бог все получится», − поделилась мама мальчика.

Напоминаем, ранее сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:35, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне заметили новый арт-объект 928
  2. ​В топ-3 коррумпированных городов Югры попал Сургут 841
  3. Сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой 636
  4. В аэропорту Нижневартовска на 11 часов задержали самолет Utair 629
  5. Семьи Сургутского района встанут на лыжи 627
  6. ​Активность югорчан в сервисах для видеоконференций увеличилась в разы 598
  7. ​Александр Моор призвал не бояться многодетности 540
  8. ​Почти 30% российских заемщиков платят по более чем трем кредитам 496
  9. ​Губернатор Тюменской области пригласил болельщиков на соревнования в «Жемчужину Сибири» 455
  10. ​В Тюмени готовят земельный участок под строительство межуниверситетского кампуса 426
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5022
  2. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 2376
  3. Избранный. На все 100! 2271
  4. ​Приехавшие за последние 15 лет в Югру люди не дали такого же нового экономического роста, который сделали специалисты первой волны освоения севера 2057
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 января? // АФИША 1671
  6. Оксана Сидлецкая: ​«Дефицит кадров останется корневой проблемой рынка труда и в 2024 году» 1508
  7. ​В Югре объявили карантин по трихинеллезу из-за медведя 1485
  8. ​Причины алкоголизации россиян очевидны, но и методы решения проблемы тоже понятны – смотрите на опыт Скандинавии 1458
  9. Захватывающие сериалы января // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1444
  10. ​Куратора транспортной реформы в Южно-Сахалинске назначили гендиректором СПОПАТа в Сургуте 1427
  1. ​В пятницу в Сургуте потеплеет, но ненадолго. Рождество будет морозным 10972
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5022
  3. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 4921
  4. ​В Югре проиндексировали социальные выплаты 4848
  5. ​В январе в Ханты-Мансийской ОКБ будет запущен новый томограф 4428
  6. Полвека назад в Сургуте… 4108
  7. ​СИА-ПРЕСС 2023. Бездомный года. Переезд для «Петрушки» 3296
  8. В Сургуте пройдет благотворительный хоккейный матч 3222
  9. ​Как, опять спортзал?! 3107
  10. Югорские морозы сдвинули график вывоза мусора 2975

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика