Полицейские Нижневартовска помогли найти пенсионерку, страдающую потерей памяти

В Нижневартовске полицейские помогли местной жительнице найти пожилую мать, которая страдает потерей памяти и плохо ориентируется в местности. Пенсионерка не пришла в назначенное время на встречу, чем испугала свою дочь.

«Вартовчанка должна была встретиться со своей пожилой мамой и проводить ее в больницу. Но, в назначенное время родственница не пришла и на телефон не отвечала. Женщина сильно заволновалась, потому что мама страдает потерей памяти и плохо ориентируется на местности. Горожанка прошла весь микрорайон в надежде, что встретит маму, но самостоятельные поиски результатов не дали. Тогда она обратилась за помощью к сотрудникам ОБППСП Рустаму Зинатуллину и Евгению Исеметову», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Полицейские незамедлительно приступили к поиску и вскоре обнаружили заблудившуюся пенсионерку. Горожанка поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

«Хочу выразить благодарность Рустаму и Евгению за помощь в поиске мамы. С ними объехали три раза микрорайон, дали на главный пост ориентировку. Мама нашлась! Спасибо, ребята», − написала вартовчанка в сообщении.