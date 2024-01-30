В ряде школ Нижневартовска продлили дистант из-за кори

В Нижневартовске ученики нескольких школ продолжат учиться удаленно из-за распространения кори. На дистанте останутся дети без прививок или не имеющие сведений о вакцинации, сообщили ТАСС в администрации города.

«В связи с зафиксированными случаями заболевания корью в средней школе №42 и лицее, дети из этих учреждений, не привитые и не имеющие сведений о вакцинации, по предписаниям территориального отделения Роспотребнадзора обучаются с применением дистанционных технологий», - сказал собеседник агентства.

В Нижневартовске сложилась непростая ситуация с корью, добавила замруководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева. В пяти школах города выявили шесть активных очагов.

«Было установлено 2 тыс. контактировавших лиц: учащихся и работающих в 16 образовательных учреждениях города. Более 200 контактных подлежали экстренной вакцинации, поскольку были не привиты из-за отказа и медотводов или имели не полный курс иммунизации», - отметила Кудрявцева.

В январе все школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение из-за роста числа больных корью и ОРВИ среди детей. В городе отменили массовые мероприятия в помещениях, а в больницах открыли корь-центры.