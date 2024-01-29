В Нижневартовске врачи вернули к жизни пациента после клинической смерти

Доктора Нижневартовской психоневрологической больницы смогли вернуть с того света больного — пациент пережил клиническую смерть. Местный пенсионер поступил в больницу на скорой помощи, причиной тяжелого состояния стали серьезные возлияния.

«На фоне тяжелой и длительной алкогольной интоксикации у пациента в момент госпитализации произошла остановка сердечной деятельности, — говорит врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии Федор Мишанкин. — Благодаря опыту и навыкам врачей-анестезиологов-реаниматологов были проведены успешные реанимационные мероприятия, которые вернули пациента к жизни».

Пациент получил буквально второй шанс на жизнь: в больнице его не только поставили на ноги, но и помогли поправить пошатнувшееся здоровье. После многодневной интенсивной терапии мужчина отправился в профильное отделение наркологии, где он будет формировать настрой на здоровый образ жизни: помогут ему в этом наркологи и медицинские психологи.