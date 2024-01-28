Жители Нижневартовска собирают подписи за премирование полюбившегося им водителя автобуса

Жители Нижневартовска подписывают петицию с просьбой наградить полюбившегося им водителя автобуса Даулета Курашова. Мужчина покорил горожан элегантным внешним видом и вежливостью.

«Водитель автобуса из Нижневартовска Даулет Курашов заслуживает премию за то, как он ведет себя с окружающими и как выглядит на работе. Спасибо мужчине за его хорошее настроение и то, как он им делится. Уважаемые ПАТП-1, наградите, пожалуйста, человека», - сказано в петиции, опубликованной на сайте Change.org.

Петицию создал один из пассажиров. На момент написания новости она собрала 109 подписей.

Сам Даулет Курашов ранее рассказал, что быть вежливым и следить за внешним видом - норма для него.