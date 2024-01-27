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Вартовчанка не заметила выпавшего из снегоката ребенка

В Нижневартовске ребенок выпал из снегоката перед дорогой

Вартовчанка не заметила выпавшего из снегоката ребенка
Фото: скрин видео / УМВД по Нижневартовску

В Нижневартовске сотрудник ГИБДД помог предотвратить трагедию, сообщает пресс-служба городского УМВД. Инцидент произошел на перекрестке улиц Омская - Нефтяников, где временно не работали светофоры. Дорожное движение регулировали автоинспекторы.

«Девушка с ребенком на снегокате переходила дорогу. На краю проезжей части мальчик не удержался и выпал из снегоката. Инспектор ДПС лейтенант полиции Никита Владимирович Бачин быстро среагировал и окликнул девушку. Тогда вартовчанка вернулась через дорогу за ребенком, взяла его за руку, поблагодарила полицейского и продолжила путь», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

В полиции призвали югорчан быть внимательными и осторожными с детьми, особенно при переходе проезжей части. В этом случае лучше держать ребенка за руку.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 133, комментариев: 0
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