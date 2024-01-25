Порыв на улице Авиаторов Нижневартовска угрожал безопасности движения

Специалисты «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» заменили аварийный участок сетей, находящийся на балансе частного предприятия. Порыв на улице Авиаторов угрожал целостности дорожного полотна и безопасности движения на участке дороги, ведущей в аэропорт.Собственник коммунальных сетей проживает в другом городе и не в состоянии оперативно отремонтировать аварийный трубопровод. Стремясь минимизировать риск провала дороги и прекращения подачи тепла предприятиям промышленной зоны города, энергетики приняли решение выяснить и устранить причину утечку собственными силами.

«Специалисты УТС выявили повреждение на обратном трубопроводе тепловой сети, проложенной под дорогой. Неудовлетворительным также оказалось и состояние смонтированного рядом подающего трубопровода. В компании приняли решение полностью заменить аварийный участок, обеспечив тем самым абонентов промзоны надежной услугой теплоснабжения, а всех вартовчан возможностью беспрепятственно добираться до расположенных рядом торговых центров, офисов и аэропорта», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Сложность работ на объекте заключалась в том, что аварийный участок сетей расположен под асфальтным покрытием. Для того, чтобы избежать масштабных земляных работ и нанести минимальный ущерб полотну автомобильной дороги с плотным трафиком движения, энергетики применили метод бестраншейной замены теплотрассы. После телевизионного контроля и очистки изношенных участков сетей, новые трубы ввели в старые через отрытые на обочинах дороги котлованы.

Работы по замене участка общей протяженностью 58 метров закончили вчера, 24 января. Сегодня на объекте выполняют обратную засыпку, в полном объеме благоустройство восставят летом.