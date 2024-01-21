В Нижневартовске подростки угнали автомобиль и врезались в «КамАЗ»

В Нижневартовске подростки врезались в «КамАЗ» на угнанном автомобиле. Как сообщает телеканал N1, несовершеннолетний водитель машины, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, не справился с управлением. В момент ДТП в автомобиле находились пять человек.

«Предварительно, подростки угнали автомобиль, патруль ДПС начал преследование. На улице Мира был объявлен перехват. На перекрестке Мира — маршала Жукова водитель не справился с управлением и врезался в КАМАЗ», — пишет издание.

По словам очевидцев, водителя зажало в машине, понадобилась помощь спасателей. Двух человек госпитализировали, еще троих доставили в полицию.