В Нижневартовске задержали тренера, подозреваемого в педофилии

Тренер из Нижневартовска, который слал интимные сообщения юным спортсменкам, задержан. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Напомним, что в соцсетях всплыл отрывок переписки 14-летней хоккеистки с ее наставником. Мужчина уже написал заявление об увольнении, с девочкой работают психологи.

«По данным следствия, подозреваемый на протяжении 2023 года отправлял через социальную сеть сообщения интимного содержания несовершеннолетним. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», – сообщили в Следственном комитете ХМАО.