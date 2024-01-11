Клуб юных кинологов в Нижневартовске набирает воспитанников

Нижневартовский клуб юных кинологов «Хочу собаку» набирает воспитанников на четвертый учебный поток. Занятия будут проходить во дворце культуры «Октябрь». Своим опытом работы с животными поделится профессиональный кинолог Оксана Криклина, сообщает телеграм-канал городской администрации.

В ходе занятий юные вартовчане смогут приобрести практические навыки дрессировки, а также получить знания, необходимые для успешного воспитания питомца.

⁣«Основная цель клуба – рассказать и показать детям, с чем они могут столкнуться, принимая животное. Важно, чтобы ребенок и его родители понимали, что завести собаку означает принять на себя большую ответственность, - отметила Оксана Криклина.

В клуб кинологов приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. Наличие собаки не обязательно. Телефон: 57-70-51.