Коммунальщики Нижневартовска борются с последствиями сильного снегопада

За 8, 9 и 10 января в Нижневартовске выпало более половины месячной нормы осадков. Дорожные службы и управляющие организации работают в усиленном режиме с продлением смены, чтобы избавиться от последствий сильного снегопада, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На линию выведено максимальное количество техники, привлечены силы подрядных организаций. Проводится патрульная очистка не только центральных улиц, но и тротуаров, заездов в микрорайоны, включая муниципальные, − говорится в сообщении. − Техника задействована и управляющими организациями. К примеру, для уборки снега с придомовых территорий работники Жилищного треста №1 привлекли 15 машин, «Ренако-плюс» – 7 единиц техники, компания «Диалог» − 14 машин».

Напоминаем, на трассе «Югра» ввели временное ограничение из-за непогоды.