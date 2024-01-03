В Нижневартовске врачи провели операцию ребенку с патологией почки

В Нижневартовске врачи спасли единственную почку десятимесячному малышу. Ребенку потребовалась срочная операция на фоне осложнений врожденной патологии, мальчика экстренно доставили из Сургута с жалобами на анурию. Ситуацию осложняло наличие специального дренажа в единственной почке.

«Ребенок родился с одной почкой, в возрасте трех месяцев у него выявили пузырно-мочеточниковый рефлюкс – патологический процесс, при котором происходит обратный ток мочи из мочевого пузыря по мочеточнику в почечную лоханку», – прокомментировал заведующий уроандрологическим отделением Николай Обухов.

Ранее мальчик оперировался в Сургуте. Ситуация вновь потребовала срочного хирургического вмешательства. Врачи Николай Обухов и Евгений Пищаев удалили нефростому, выполнили резекцию мочеточника и пересадили во вновь созданный тоннель в мочевом пузыре, установили временный стент.

«Благодаря этому у малыша восстановился отток мочи, нормализовались биохимические анализы и спустя время стало возможным выписать его с мамой домой», – рассказали в депздраве ХМАО.