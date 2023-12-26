Муниципальные ритуальщики Нижневартовска захотели закупить элитные гробы с крестами «Версаче»

Федеральная антимонопольная служба Югры заинтересовалась закупкой 275 гробов с крестами «Версаче». Муниципальные ритуальщики Нижневартовска выделили на роскошные усыпальницы 3,5 млн рублей. Закупка показалась ФАС подозрительной, сообщает URA.ru.

«В техзадании к контракту гробы оказались описаны чересчур подробно — ритуальщики указали не только конкретные наименования элитных домовин, но и фото, что может являться признаками недобросовестности при составлении аукционной документации. Если антимонопольщики найдут нарушения, закупку могут отменить», – сообщил источник агентства.

В техзадании указано, что на крышке гроба есть фрезеровка «крест с узором», на боковых поверхностях нижней части гроба имеется декоративная фрезеровка «Версаче». Элитная домовина укомплектована подушкой и постелью из сжатого атласа и обрамлена декоративной тесьмой цвета золота.

Между тем руководитель ПРЭТ-3 Максим Коростелев пояснил агентству, что закупку разместили в соответствии с требованиями законодательства, поэтому к контракту приложили подробное техзадание. Он отметил, что некоторые горожане готовы заплатить за более дорогие ритуальные принадлежности.