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Закупкой элитных гробов «Версаче» в Нижневартовске заинтересовалась ФАС

Муниципальные ритуальщики Нижневартовска захотели закупить элитные гробы с крестами «Версаче»

Закупкой элитных гробов «Версаче» в Нижневартовске заинтересовалась ФАС
Фото: ru.freepik.com

Федеральная антимонопольная служба Югры заинтересовалась закупкой 275 гробов с крестами «Версаче». Муниципальные ритуальщики Нижневартовска выделили на роскошные усыпальницы 3,5 млн рублей. Закупка показалась ФАС подозрительной, сообщает URA.ru.

«В техзадании к контракту гробы оказались описаны чересчур подробно — ритуальщики указали не только конкретные наименования элитных домовин, но и фото, что может являться признаками недобросовестности при составлении аукционной документации. Если антимонопольщики найдут нарушения, закупку могут отменить», – сообщил источник агентства.

В техзадании указано, что на крышке гроба есть фрезеровка «крест с узором», на боковых поверхностях нижней части гроба имеется декоративная фрезеровка «Версаче». Элитная домовина укомплектована подушкой и постелью из сжатого атласа и обрамлена декоративной тесьмой цвета золота.

Между тем руководитель ПРЭТ-3 Максим Коростелев пояснил агентству, что закупку разместили в соответствии с требованиями законодательства, поэтому к контракту приложили подробное техзадание. Он отметил, что некоторые горожане готовы заплатить за более дорогие ритуальные принадлежности.


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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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