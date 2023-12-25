Строительство больницы-долгострой находится на финальном этапе в Нижневартовске

Строительство окружной больницы в Нижневартовске близится к завершению. На сегодняшний день идет активная подготовка к сдаче блоков А и Б. Готовы кабинеты врачей, стационар на 1 100 коек и 24 операционные, которые оснащены современным оборудованием. Кроме того, блоки В, Г и Е переданы в эксплуатацию. В них находятся пищеблок, прачечная, отделение дезинфекции, 24 отделения реабилитации, а также неврологические, гастроэнтерологические и паллиативное отделения, сообщили в телеграм-канале «Югра Официально».

«Часть медицинской техники подключена и уже может функционировать, а врачи заканчивают обучение для работы на ней. На этажах уже ведется уборка помещений, расстановка мебели, настройка программного обеспечения, подрядчик устраняет мелкие замечания», − говорится в сообщении.

Долгожданная многопрофильная больница обеспечит медицинской помощью жителей восточной части Югры. Ее возводят по региональной программе «Современное здравоохранение».