В праздники будет больше поездов по направлению Екатеринбург - Нижневартовск

РЖД запустит дополнительные поезда по направлению Екатеринбург - Нижневартовск. Они будут курсировать перед Новым годом и в праздники, сообщили в пресс-службе компании.

27 декабря и 6 января из Екатеринбурга в Нижневартовск отправится поезд 260, 8 января — поезд 546. Из Нижневартовска по данному направлению поезд 259 будет курсировать 29 декабря и 8 января, а поезд 545 отправится в путь 9 января, пишет Muksun.fm.

Дополнительные поезда во время новогодних праздников будут курсировать и по другим наиболее востребованным направлениям: Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Пермь — Москва, Тюмень — Москва. «В поездах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения, багажное купе», — отметили в пресс-службе РЖД.