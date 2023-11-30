Вартовчане получили сроки по делу о краже игрового терминала из супермаркета

Нижневартовский городской суд вынес приговор по делу о краже игрового автомата из супермаркета. Виновными в совершении грабежа признаны трое местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло ночью в июле 2022 года в Нижневартовске. По данным следствия, трое мужчин похитили торгово-развлекательный терминал с деньгами из тамбура супермаркета. Причиненный собственнику терминала ущерб превысил 150 тыс. рублей.

«Похищенные денежные средства злоумышленники распределили между собой. До вынесения судом приговора ущерб частично возмещен», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил двух мужчин к 2 годам и 2 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Третий участник осужден условно на 2 года.