Полицейские Нижневартовска задержали работавшего на мошенников курьера

В Нижневартовске полицейские задержали 37-летнего мужчину, работавшего курьером. По версии следствия, он сотрудничал с мошенниками и помогал им обманывать пенсионерок, сообщает пресс-служба городского ОМВД.

В полицию поступили заявления о краже денег от двух пожилых женщин. Схема обмана оказалась идентичной. Одна из пенсионерок сообщила, что ей на домашний телефон поступил звонок. Неизвестная плачущим голосом сообщила о том, что она ее дочь, которая попала в ДТП, и за это ее могут посадить в тюрьму. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги.

«88-летняя женщина поверила и сообщила об имеющейся у нее денежной сумме. После чего звонившая попросила завернуть сбережения в пакет с одеждой и передать их мужчине, который прибудет к месту ее проживания. Так вартовчанка и сделала, передав пособнику аферистов 800 тысяч рублей личных накоплений. Аналогичным способом, поверив ложной информации о попавшей в ДТП внучке, потеряла 400 тысяч рублей 82-летняя жительница города», - сообщили в пресс-службе полиции.

Задержанный мужчина рассказал полицейским, что нашел объявление о работе в одном из мессенджеров. Он должен был выезжать на указанные в инструкции адреса и забирать у людей деньги. С каждой суммы курьеру полагалось от 5 до 10%, остальное он отправлял работодателям.

В отношении вартовчанина возбудили уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению личностей его кураторов.